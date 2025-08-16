پخش زنده
۵۱ مرکز اسکان موقت برای پذیرایی از زائران رضوی در دهه پایانی صفر در مشهد توسط شهرداری آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر ستاد دهه پایانی ماه صفر شهرداری مشهد گفت: با توجه به موج گسترده حضور زائران در مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، شهرداری مشهد با مشارکت نهادها و دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، برنامههای گستردهای را در حوزه تکریم و استقبال از زائران تدارک دیده است.
سید جلیل بامشکی افزود: بر اساس اعلام کمیته تکریم و استقبال از زائران، امسال ۵۱ مرکز اسکان موقت با ظرفیت بیش از ۶۳ هزار نفر شب پیشبینی شده است. همچنین بوستان غدیر بهعنوان مرکز اسکان دائمی و سالنهای ورزشی، فرهنگسراها و سولههای بحران بهمنظور اسکان اضطراری آماده خدمترسانی هستند.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی این برنامهها، مردمیسازی جریان خدمترسانی بوده و شهرداری تلاش کرده است تا با همکاری مراکز و گروههای مردمی، ظرفیتها را به طور حداکثری در خدمت زائران قرار دهد.