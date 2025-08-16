به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در بازه زمانی چهارم لغایت بیست و چهارم مرداد ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۷۲ زائر از مرز‌های استان خوزستان تردد کرده‌اند.

محمد جولانژاد افزود: از این تعداد یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۸۳ نفر از مرز شلمچه تردد کردند که در این مدت ۷۳۶ هزار و ۲۹۴ زائر ایرانی از این مرز وارد کشور شدند و ۸۴۳ هزار و ۲۴۳ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۶ هزار و ۱۱۹ زائر خارجی وارد و ۶۱ هزار و ۴۲۷ نفر خارج شدند.

او ادامه داد: در این مدت در مرز چذابه ۱۸۶ هزار و ۸۸۲ زائر ایرانی وارد و ۲۸۰ هزار و ۲۰۸ زائر ایرانی خارج شدند و ۱۱ هزار و ۵۹۱ زائر خارجی وارد و ۴۵ هزار و ۸۰۸ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۵۲۴ هزار و ۴۸۹ نفر رسید.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در مجموع، طی این بازه زمانی، ورود ایرانیان به دو مرز استان ۹۲۳ هزار و ۱۷۶ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۵۱ نفر بوده است و نیز ورود زائران خارجی از دو مرز ۴۷ هزار و ۷۱۰ نفر و خروج آنها ۱۰۷ هزار و ۲۳۵ نفر ثبت شده است.