معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تجهیز تهران به جدیدترین ناوگان اتوبوس‌های برقی وارداتی خبر داد.

۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی گفت: در روز‌های پیش‌رو و پس از پایان ماه صفر ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده می‌شود.

به گفته وی، این اتوبوس‌ها عمدتاً در مناطق جنوبی و مرکزی تهران به کار گرفته می‌شوند.

۲۵ اسفند سال گذشته بود که از نخستین بسته حمل و نقل برقی تهران با ۱۸۹ اتوبوس برقی رونمایی شد.

هرمزی افزود: با اتوبوس‌هایی که به زودی به تهران افزوده می‌شوند، تعداد اتوبوس‌های برقی شهر به ۳۹۰ دستگاه می‌رسند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین با اشاره به مشکلات فنی احداث ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: مسئله برخورد با آب و مشکلات فنی که پیش آمده بود، با همکاری ویژه دادستان تهران برطرف شده و مشاوران برای احیای چشمه علی به‌کار گرفته شده‌اند تا این طرح به مرحله بهره‌برداری برسد.

در نیمه نخست سال آینده قرار است ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) آماده بهره‌برداری شود.