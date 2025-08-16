به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، وحید زمانی داور دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و گل گهر سیرجان شد.

همچنین بهمن عبدالهی و مهدی شفیعی او را در امر قضاوت یاری می‌کنند.

در این دیدار که از کمک داور ویدئویی استفاده می‌شود، میثم حیدری و فرهاد مروجی، مسئولیت قضاوت از طریق «وی‌ ای آر» را برعهده دارند.

تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و آلومینیوم اراک از ساعت۱۹:۱۵ دقیقه روز دوشنبه، بیست‌وهفتم مردادماه در هفته اول بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان مقابل هم قرار می‌گیرند.