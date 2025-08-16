پخش زنده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات کشور با تغییر رویکرد از نظارت پس از اجرا به نظارت حین اجرا، گام مهمی در افزایش شفافیت و کاهش انحرافات بودجهای برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ دیوان محاسبات کشور به عنوان نهادی زیر نظر مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دولت و دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. این نهاد با رسیدگی به حسابها و اسناد مالی، اطمینان حاصل میکند که هزینهها بر اساس قوانین و در محلهای تعیینشده مصرف شده باشند. گزارشهای تهیهشده توسط دیوان، ابزاری کلیدی برای مجلس در امر نظارت و تصویب بودجه محسوب میشود.
سید نجیب حسینی با اشاره به رویکردهای مدیریتی صحیح دیوان محاسبات، اظهار داشت:یکی از مسائل مهمی که دیوان محاسبات مشغول به پیگیری آن است؛ نظارت بر بخشهای مختلف است.
نماینده مردم «کلاله، گالیکش و مینودشت» در مجلس تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور نظارت دقیقی بر منابع و مصارف بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ دارد و به جای انتظار برای پایان سال و سپس اعلام انحرافات و تخلفات، از هماکنون هشدارهای لازم را ارائه میدهد.
عضو کمیته «دیوان محاسبات» کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دیوان محاسبات، نظارت در حین اجرا را ملاک کار خود قرار داده و این تغییر نگرش، یکی از محورهای مهم در برنامههای جاری این نهاد است.
گفتنی است، در آخرین جلسه بررسی گزارش سطح اول تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۱ خردادماه در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار شد، برای نخستینبار، علاوه بر پایش برخط بودجه، گزارش تفریغ بودجه عمومی در دو سطح با رویکرد کارشناسی و همراه با تدوین بستههای پیشنهادی اصلاح ساختاری بودجه ارائه شد. این اقدامات حاکی از عزم جدی دیوان محاسبات برای ارتقای کارآمدی نظام مالی کشور و کاهش انحرافات احتمالی در اجرای بودجه است.