رییس هیات والیبال گلستان از اعزام ۴ گلستانی به مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال پسر جهان ۲۰۲۵، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی سنگدوینی گفت: بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چین در شهر ژیانگمن برگزار می‌شود.

او ادامه داد: عمران گوگجیلی، طا‌ها بهبودی نیا، آرمین قلیچ نیازی و مرتضی طباطبایی چهار بازیکن گلستانی تیم ملی جوانان ایران ۲۰ مرداد ماه برای حضور در این مسابقات اعزام شدند.

رییس هیات والیبال گلستان افزود: ملی پوشان ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به ترتیب به مصاف قزاقستان، پورتوریکو، کره‌جنوبی، کانادا و لهستان می‌رود.