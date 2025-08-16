آخرین وضعیت واگذاری سهم دولت در سایپا
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با دریافت مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت در شرکتهایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ خانم زهره عالی پور درباره واگذاری گروه خودروسازی سایپا افزود: برخی داراییها در فهرست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار دارند، اما مشکلات حقوقی وجود دارد که سازمان در حال رفع آنها است.
وی افزود: همچنین با اخذ مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت و البته سهامهای تودلی در شرکتهایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: امیدواریم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم و دولت فقط به سیاستگذاری و نظارت خود در این حوزه بپردازد. انشاءالله به زودی شاهد دستاوردهای بهتری در شرکتهای ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.