رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ثبت درخواست انتقالی برای همکاران ۲۷ مرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی آموزش و پرورش استان گفت: همکارانی که به هر دلیلی موفق به ثبت درخواست انتقالی خود در سامانه نشدهاند، میتوانند تا پایان روز ۲۷ مردادماه سال جاری با مراجعه به اداره آموزش و پرورش محل خدمت، درخواست خود را ثبت کنند. مهدی حمزه خانی افزود: پس از این تاریخ امکان ثبت درخواست جدید وجود ندارد و همکاران باید برای بهرهمندی از فرصت تمدید شده اقدام کنند.