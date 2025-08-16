تمدید مهلت ثبت درخواست انتقالی در آموزش و پرورش

رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ثبت درخواست انتقالی برای همکاران ۲۷ مرداد تمدید شد.