پخش زنده
امروز: -
تصادف دو خودروی سواری حوالی ساعت ۷ صبح امروز در محور سقز بوکان حوالی روستای کوچک ۵ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اویسی رئیس فوریتهای پزشکی شهرستان سقز با اعلام این خبر گفت: ساعت ۷:۱۵ دقیقه صبح امروز در پی گزارشهای مردمی در خصوص تصادف در محور سقز بوکان مابین دو خودرو ساینا و دنا (روستای کوچک علیا و سفلی) تعداد ۴ خودرو آمبولانس فوریتهای پزشکی و یکدستگاه آمبولانس هلال احمر به محل عزیمت نمودند که مصدومین رها سازی و به بیمارستان شفا اعزام شدند.
وی در ادامه گفت: حال یکی از مصدومین وخیم و ۴ نفر دیگر در بیمارستان شفا مداوا و بستری هستند
علت این حادثه در دست بررسی است.