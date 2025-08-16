به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اویسی رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان سقز با اعلام این خبر گفت: ساعت ۷:۱۵ دقیقه صبح امروز در پی گزارش‌های مردمی در خصوص تصادف در محور سقز بوکان مابین دو خودرو ساینا و دنا (روستای کوچک علیا و سفلی) تعداد ۴ خودرو آمبولانس فوریت‌های پزشکی و یکدستگاه آمبولانس هلال احمر به محل عزیمت نمودند که مصدومین رها سازی و به بیمارستان شفا اعزام شدند.

وی در ادامه گفت: حال یکی از مصدومین وخیم و ۴ نفر دیگر در بیمارستان شفا مداوا و بستری هستند

علت این حادثه در دست بررسی است.