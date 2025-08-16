عملیات لایروبی بندر دیلم آغاز شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: عملیات لایروبی کانال و خور بندر دیلم با حجم ۹۵ هزار مترمکعب و سرمایهگذاری ۳۷ میلیارد تومان آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد شکیبینسب افزود: با لایروبی جدید، عمق خور دیلم از میزان فعلی به ۳ متر افزایش مییابد که نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد لنجها و قایقهای صیادی و بهبود شرایط ناوبری و بارگیری در بندر خواهد داشت.
وی آسان سازی صادرات و واردات کالا از طریق بندر دیلم را از دیگر مزایای این طرح عنوان و اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ظرفیت عملیاتی بندر، موجب رونق فعالیتهای تجاری و صیادی این منطقه خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه بندر دیلم در چرخه حملونقل دریایی استان، افزود: این بندر بهعنوان یکی از بنادر فعال در شمال استان بوشهر، نقشی مهم در تجارت محلی، تأمین کالاهای اساسی، صادرات محصولات کشاورزی و صنایعدستی و همچنین فعالیتهای صیادی ایفا میکند و اجرای عملیات لایروبی میتواند زمینهساز شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیتها شود.
وی اظهار کرد: با تکمیل لایروبی و بهبود عمق خور به سه متر، امکان تردد ایمنتر شناورها فراهم خواهد شد و بارگیری و تخلیه کالا مطابق با ظرفیت واقعی شناورها انجام میگیرد. این امر علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، موجب افزایش بهرهوری اقتصادی بندر دیلم خواهد شد.
شکیبینسب یادآور شد: توسعه زیرساختهای بنادر محلی و کوچک یکی از اولویتهای اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است و اجرای این طرح بخشی از سیاست کلی سازمان برای تقویت نقش بنادر محلی در اقتصاد منطقهای و حمایت از جوامع ساحلی به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی استان، پیمانکار طرح بتواند لایروبی را در زمان مقرر به پایان رسانده و شاهد بهرهبرداری رسمی از خور و کانال بازسازی شده بندر دیلم در نیمه دوم سال جاری باشیم.