نخستین سمینار تخصصی استانداردسازی، ارتقا پوشش زنده تلویزیونی و عملکرد سیستم کمک داور ویدئویی امروز با حضور مدیران فدراسیون و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، مراسم افتتاحیه نخستین دوره همایش استانداردسازی پخش رقابت‌های لیگ برتر و کمک داوران ویدئویی با حضور مهدی محمدنبی، علی خطیر، هدایت ممبنی، موعود بنیادی فرد، محسن حکیم، میثم فضعلی، مدیر گروه ورزش شبکه سه و مهدی هاشمی تهیه کننده فوتبال برتر به همراه کارگردان ها، تهیه کنندگان و گزارشگران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امروز در سالن همایش مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

این سمینار با هدف هم‌اندیشی و ارتقاء استاندارد‌های فنی و اجرایی در حوزه پوشش زنده مسابقات و استفاده بهینه از فناوری VAR، برگزار خواهد شد.