مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی وزش باد در این استان از امروز تا یک شنبه بیست و ششم مرداد هشدار نارنجی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️ مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط این استان، افزود: امروز و فردا در این استان افزایش ابر ، در دامنه هاو ارتفاعات شمالی و شمال شرقی استان رگبارو رعدوبرق، احتمال رواناب وسیلاب نقطهای و درغالب نقاط وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی شده است.
ایرج مصطفوی افزود : پیش بینی هواشناسان از روز سه شنبه تاشنبه آینده افزایش نسبی دمای هوا و ماندگاری هوای گرم و درغالب نقاط وزش باد است.
به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در تردد خودروها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندبادهای لحظهای احتمال مخاطره در بخش کشاورزی را افزایش داده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.