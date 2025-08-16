فصل برداشت عسل در استان مرکزی آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا پایان تابستان هزار و ۲۰۰ تن عسل از ۱۳۱ هزار کندو استان مرکزی برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند گفت: پارسال هزار و ۱۷۹ تن عسل از زنبورستان‌های استان مرکزی برداشت شد.

محمدعلی بهرامی افزود: شهرستان شازند با تولید ۳۵۰ تن عسل رتبه اول تولید این محصول را در استان مرکزی دارد.

او ادامه داد: ۴۲ هزار کندو در سطح شهرستان فعال است و میانگین تولید عسل این شهرستان به ازای هر کندو هشت کیلوگرم است.

رئیس بخش مرکزی جهاد کشاورزی شهرستان شازند هم گفت: عسل تولیدی در شهرستان شازند به دلیل مراتع و گیاهان دارویی دارای کیفیت بالایی و میانگین برداشت آن نیز بالاتر از میانگین کشوری است.

نادر نادری نیا افزود: ایران جایگاه سوم تولید عسل را در دنیا دارد و آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی حکایت از تولید سالانه ۱۲۲ هزار تن عسل از ۹۲ هزار زنبورسان دارد.