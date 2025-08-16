برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی در مناطق حفاظت شده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هرگونه تصرف غیرقانونی، شکار و تخریب زیستگاههای طبیعی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباسنژاد با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی محیط بانان شمیرانات، گفت: حفظ عرصههای طبیعی و جلوگیری از تعرض به مناطق حفاظت شده یکی از مأموریتهای اصلی ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ گونه تصرف یا تخریب در این عرصهها صورت پذیرد.
وی با اشاره به اهمیت منطقه ورجین به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند حیات وحش استان افزود: این مناطق علاوه بر ذخیرهگاه ژنتیکی و اکولوژیک، نقش مهمی در تأمین هوای پاک و تعادل محیطی تهران دارند بنابراین هرگونه دستاندازی، اعم از ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی یا شکار و صید خط قرمز محیط زیست است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه حفاظت از این عرصهها صرفا بر دوش محیط بانان نیست و مشارکت مردمی و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی میتواند ضامن موفقیت در این حوزه باشد، افزود: خوشبختانه با همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ابزارهای قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ گونه مسامحهای اقدام میکنیم.
عباسنژاد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تعرض به عرصههای طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی اداره کل اطلاع دهند تا پیگیری فوری انجام شود.