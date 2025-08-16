پخش زنده
با حضور فرماندار میاندوآب و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی از محمدصدرا عزیزی برگزیده جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آیینی با حضور امیر تیموری فرماندار میاندوآب و زهرا آب سوران مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی از محمدصدرا عزیزی برگزیده جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان تجلیل بعمل آمد.
در این مراسم علاوه بر تجلیل از محمدصدرا عزیزی نوجوان هنرمند و خوش ذوق میاندوآبی در جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان که موفق به کسب دیپلم افتخار شده است از صحرا افشاری مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میاندوآب به عنوان مربی برتر این جشنواره نیز با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.