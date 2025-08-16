رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: نیاز آموزش و پرورش برای چاپ کتب درسی، حدود ۴۲ تا ۴۵ هزار تن کاغذ تحریر است، اما در چهار ماه نخست سال فقط حدود ۱۳ هزار تن آن در داخل تولید شده است.

آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگوی اختصاصی با تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: نیاز واقعی کشور به کاغذ تحریر، سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن است که از این میزان حدود ۹۰ هزار تن آن در حوزه تولید کتب درسی و همچنین، کتاب‌های آموزشی و دفتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به میزان تولید کشور در حوزه کاغذ تحریر گفت: سه شرکت در حوزه تولید کاغذ تحریر در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شرایط تولید در کشور فراهم باشد یک شرکت به تنهایی توان تولید و تأمین حدود ۷۰ هزار تن از نیاز کشور را دارد و اگر دو شرکت دیگر نیز با ظرفیت کامل فعالیت کنند، حدود ۱۰۰ هزار تن از نیاز کشور از تولید داخل تأمین می‌شود، اما مشکلاتی که دامن‌گیر تولید شده است، امکان استفاده از این ظرفیت را از بین برده است.

روغنی با اشاره به مشکلات تولید گفت: بحث ناترازی انرژی به عنوان یک چالش جدی فضای تولید کشور را ناامن کرده و همچنین عدم تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز تولید برای تأمین مواد اولیه و تأمین قطعات و تجهیزات خطوط تولید و در کنار آن، مشکل تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی نیز باعث شده تا امسال بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌های تولید کشور بلااستفاده بماند و صرفه اقتصادی تولید از بین برود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، میزان واردات کاغذ تحریر را بیش از نیاز سالانه کشور عنوان کرد و افزود: سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن کاغذ تحریر وارد کشور می‌‍شود و در سه ماهه ابتدایی امسال میزان واردات کاغذ تحریر، براساس آمار گمرک ۲۱ هزار و ۴۷۵ تن بوده است.

وی با بیان اینکه مشکلات تولید باعث شده تا تولید کاغذ تحریر امسال در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر شود، گفت: با توجه به وضعیت فعلی تولید در این صنعت، امسال و حتی سال آینده، تأمین نیاز کشور در حوزه کاغذ تحریر وابسته به واردات است و تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.