هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد اعلام کرد در روزهای شنبه و یکشنبه شنا و فعالیتهای دریایی در خزر ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی استان با صدور هشدار دریایی سطح زرد اعلام کرد از صبح شنبه ۲۵ مرداد تا ظهر یکشنبه ۲۶ مرداد دریا مواج و طوفانی خواهد بود و هرگونه شنا و فعالیتهای دریایی ممنوع است.
بر اساس این هشدار، با شمالی شدن جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع موج در نوار ساحلی و دور از ساحل پیشبینی میشود. سرعت وزش باد در سواحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) خواهد بود.
ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۱ متر و در اوج شرایط تا ۱.۸ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۲ متر با بیشینه ۱.۹ متر گزارش شده است.
هواشناسی مازندران پیامدهای این شرایط جوی را غرق شدن احتمالی شناگران، واژگونی قایقها و شناورهای گردشگری و ایجاد اختلال در فعالیتهای کشتیرانی و حملونقل دریایی اعلام کرد.
در این مدت علاوه بر ممنوعیت شنا، قایقرانی و فعالیتهای تفریحی دریایی، توصیه شده است کشتیها و شناورهای تجاری نیز از تردد غیرضروری خودداری کنند.