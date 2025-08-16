اباذری سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
فدراسیون جهانی کاراته از اختصاص ششمین سهمیه مسابقات قهرمانی جهان مصر به صالح اباذری خبر داد.
، با اعلام فدراسیون جهانی کاراته (WKF)، صالح اباذری نماینده کشورمان در بخش کومیته وزن ۸۴+ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه (جایگزین کشور میزبان) شد.
این سهمیه در حالی با عنوان جایگزینی کشور میزبان به ایران تعلق گرفته (با توجه به اینکه کشور میزبان بدون سهمیه در این رقابتها حضور دارد) که بر اساس آن اباذری میتواند در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ که از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر در قاهره مصر برگزار میشود، حضور یابد.
پیش از این هم در بخش بانوان، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم (با سهمیه قارهای) و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) و در بخش مردان نیز مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم (با سهمیه قارهای) و مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) جواز حضور در این پیکارها را کسب کرده بودند.
گفتنی است، اباذری در روزهای گذشته موفق شد مدال برنز بازیهای جهانی چنگدو چین را نیز از آن خود کند.