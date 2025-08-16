به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در همایش پیاده‌روی خانوادگی طرح میدان پویا، میدان همدلی الماس‌های درخشان ضمن قدردانی از تلاش اداره کل آموزش وپرورش استان و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مشارکت‌کننده، گفت: ورزش همگانی تنها یک فعالیت بدنی نیست بلکه فرصتی ارزشمند برای افزایش نشاط اجتماعی، تحکیم روابط خانوادگی و ایجاد جامعه‌ای سالم و پویاست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: حضور پرشور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در چنین همایش‌هایی نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ورزش در زندگی روزمره است و باید تلاش شود این فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود.

رحمانی از همکاری آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان، صدا و سیما، نیروی انتظامی، هلال احمر، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و افزود: این همایش‌ها می‌تواند الگویی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در سراسر استان باشد.

پیاده‌روی فرهنگیان نمادی از همدلی، نشاط و پویایی جامعه است

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این همایش بزرگ پیاده روی با اشاره به ایثارگری آزادگان گفت: آزادگان سال‌ها در پشت میله‌های زندان با صبر، ایستادگی و مقاومت، الگویی ماندگار از ازخودگذشتگی به یادگار گذاشتند و امروز فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌ها با حضور در این حرکت نمادین نشان دادند ادامه‌دهنده همان راه هستند.

ایوب رضایی با تأکید براهمیت پیاده‌روی‌های خانوادگی و توسعه ورزش همگانی افزود: این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و تندرستی، موجب نشاط اجتماعی، تقویت ارتباطات انسانی و همدلی در جامعه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در قالب برنامه‌های "دانش‌آموز پویا، خانه پویا و خانواده پویا" به‌دنبال ایجاد جامعه‌ای سالم و با نشاط است و چنین همایش‌هایی می‌تواند به نهادینه‌سازی این فرهنگ کمک کند.

رضایی ادامه داد: تداوم این برنامه‌ها در هفته‌های آینده نیز دنبال خواهد شد و امیدواریم شهر و جامعه ما در حوزه نشاط و سلامت الهام‌بخش سایر جوامع باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز در حاشیه این همایش گفت: هدف از برگزاری برنامه‌های پیاده‌روی خانوادگی، توسعه ورزش همگانی و ایجاد فضایی شاداب برای خانواده‌هاست.

فرشید کرمی افزود: مشارکت پرشور فرهنگیان، دانش آموزان و همراهی خانواده‌ها نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند نقش مهمی در تحکیم روابط اجتماعی ایفا کند.

وی تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد چنین برنامه‌هایی به‌صورت مستمر ادامه یابد تا فرهنگ ورزش و نشاط در جامعه نهادینه شود.

در این آیین از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان ۱۲ دوچرخه ۲۰ عدد کارت هدیه ۵ میلیون ریالی و ۱۸ عدد تجهیزات ورزشی به شرکت کنندگان قید قرعه اهدا شد.