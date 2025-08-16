به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ پاسدار پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب به همراه حجت الاسلام قربانیان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب با حضور در دفتر خبری صداوسیما در میاندوآب از تلاش‌های خبرنگاران رسانه ملی در این شهرستان تجلیل کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر رسانه ملی و خبرنگاران شهید گفت: با توجه به اهمیت انعکاس اخبار و اطلاع رسانی بویژه در رسانه ملی ، توجه جدی و بیشتر مسئولین به خبرنگاران و اصحاب رسانه صداوسیما به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین منبع و رسانه برای پخش اخبار صحیح و درست و واقعی ؛ ضروری است.