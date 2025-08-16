دستگیری متخلف شکار و صید غیر مجاز در اردستان و خوروبیابانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شکارچی غیر مجاز کبک در روستای حسین آباد کهیاز از توابع بخش زواره دستگیر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست یک شکارچی را که در کومه برای شکار پرنده نشسته بود دستگیر کردند.

حسین شواخی افزود: در بازرسی از وسایل این شکارچی لاشه یک قطعه کبک وحشی، یک قبضه سلاح دو لول کالیبر ۱۲ و تعدادی فشنگ کشف و توقیف شد.

همچنین یک شکارچی متخلف در پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد واقع در روستای ایراج شهرستان خورو بیابانک دستگیر شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خوروبیابانک گفت: از این فرد لاشه یک رأس کل وحشی به همراه اسلحه و مهمات کشف و توقیف شد.

حسین شیبانی افزود: متهم پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شد.