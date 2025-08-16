پخش زنده
امروز: -
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق گفت: برای اقدام موثر برای رفع ناترازی برق سه پیش نیاز مهم نیاز است که سایر دستگاههای متولی نیز در این زمینه باید به وزارت نیرو کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسعید میرشریفی در پاسخ به اینکه آیا صرف اقدامات و فعالیتهای وزارت نیرو و با به کارگیری امکانات سختافزاری و نرمافزاری میتواند ناترازی موجود در صنعت برق را جبران کند گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سه پیشنیاز اساسی برای رفع ناترازی برق در خارج از وزارتنیرو را بررسی کنیم که باید یکی پس از دیگری اجرا شود.
وی ادامه داد: پیش نیاز اول بهینهسازی تجهیزات مصرف برق با رده انرژی واقعی حداقل B یا بالاتر (…, A+, A) است. وقتی صحبت از مصرف صحیح انرژی میشود، تفکرمان به سمت قطع و محدود نمودن مصرف میرود، درحالی که این فکر اشتباه است و منظور از بهینهسازی در مصرف انرژی، مصرف معقول و با وسایل خوشمصرف است. با توجه به اینکه؟ فنآوری کالاهای تولیدی ده تا بیست سال قبل قابل مقایسه با معادل بروز آنها نیست و تا چند برابر برق مصرف میکنند، باید تلاش کرد تا به هر نحو ممکن وسایل مصرفکننده انرژی برق از جمله: یخچال، کولرگازی، کولر آبی، تلویزیون، لامپهای روشنایی و... با فنآوری روز دنیا (تولید و یا وارد) شوند.
وی گفت: بر همین اساس نیاز است تا شرایطی فراهم کرد تا مردم توان اقتصادی خرید لوازم جدید را داشته باشند که متأسفانه ندارند، هیچکس در این جامعه و با هر دیدگاهی با نوسازی وسایل، کم شدن هزینه قبوض و حفظ ثروت ملی مشکلی ندارد.
میرشریفی افزود: درحالی ما جامعه را به جایگزینی وسایل روز تشویق میکنیم که تعرفه واردات بالا بوده و یا محصولات تولید داخل با قیمت گزاف در بازار ارائه میشوند (این بند به جز وسایل برقی خانگی، شامل بروزآوری فنآوری ماشینآلات و فرآیندهای صنعتی با عمری بین ۲۰ تا ۵۰ ساله نیز میشود).
وی در ادامه با اشاره به بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت ابنیه نیز گفت: در مبحث ساخت ابنیه اعم از ساختمانهایی با کاربری خانگی، تجاری و اداری، باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان (به طریق اولی وزارت راه) در اجرا و نظارت جدی گرفته شود. چراکه در صورت اجرای کامل بهینه سازی مصرف انرژی، میزان مصرف انرژی در ساختمانها تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور فرهنگسازی، آموزش پایه با هدف مصرف صحیح انرژی (از جمله برق) – را به عنوان یک هنر و مهارت پیش نیاز دوم نامید و گفت: اولویت دوم در بحث پیشنیازهای اساسی رفع ناترازی برق فرهنگسازی، آموزش پایهای نسل آینده در متون درسی و آموزشهای عملی و در جامعه بزرگسال با رسانه و... است که اقدامات عملیاتی و جدی وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما را در این زمینه میطلبد.
به گفته وی اصلاح قیمتحاملهای انرژی و برق (اصلاح اقتصاد برق)، اولویت سوم پیشنیازهای اساسی رفع ناترازی برق بوده که شامل اصلاح قیمتحاملهای انرژی (برق) و جراحی و اصلاح اقتصاد برق است. به طوریکه با واقعیسازی قیمت انرژی تحویلی به بخشهای مختلف جامعه، مردم به طور خودکار نسبت به بهینهسازی، اصلاح فرآیندها و روش مصرف خویش هوشمندانه اقدام کنند و یارانه متعلقه به حاملهای انرژی و برق از طریقی دیگر و به طور هدفمند به زیرساختهای کشور تزریق شود تا به مصرفکنندگان بیرویه انرژی (بد مصرفها)؛ این اصلاح قیمتها و برقراری عدالت در مصرف ثروت ملی باید توسط مجلس شورای اسلامی در اولویت اقدام به قانونگذاری قرار گیرد.
وی در سخنان خود تاکید کرد: بنابراین پس از انجام به ترتیب و با اولویت حداقل سه پیشنیاز فوق، اصولاً در خارج از وزارتنیرو توسط دستگاههای متولی، برای رفع ناترازی برق میتوان توقع داشت که وزارتنیرو در بخش صنعت برق بتواند با طراحهای مختلفی نظیر: افزایش تولید انرژی از منابع مختلف به ویژه تجدیدپذیر، بهبود و گسترش شبکههای توزیع، بهرهوری انرژی و کاهش تلفات شبکه برق، هوشمندسازی و پایش، جلب اعتماد و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و... بر ناترازی انرژی برق در کشور غلبه کند.
وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای نوین و گوناگون و مدیریت میزان مصرف برق در بخشها (تعرفهها)ی مختلف را به طور موازی در پیش گرفته است، با این وجود کارشناسان عقیده دارند رفع واقعی و موثر ناترازی برق نیازمند اقدام جمعی همه دستگاههای مرتبط است.