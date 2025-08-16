پخش زنده
امروز: -
اولین دور رقابتهای ربات انسان نما جهان به طور رسمی در ورزشگاه المپیک پکن افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، اولین دوره بازیهای رباتهای انسان نما جهان با شعار "رقابت هوشمند برای آینده" برگزار میشود. دراین دوره از مسابقات ۲۸۰ تیم از ۱۶ کشور سراسر جهان درطول سه روز در چهار بخش مسابقات رقابتی، مسابقات نمایشگاهی، مسابقات صحنه و مسابقات خارجی باهم رقابت میکنند. بیش از ۵۰۰ ربات انسان نما، در ۲۶ نوع مسابقه، شامل ۴۸۷ رشته حضور خواهند داشت. تیمهای شرکت کننده قدرت تصمیم گیری هوشمندانه و قدرت رباتهای انسان نما را در عرصه ورزش از طریق چالشهای متعدد مانند رقابت، همکاری و ادراک نشان خواهند داد.
این مسابقات که با استقبال مردم مواجه شده، پنجرهای به آخرین پیشرفتهای فناوری در صنعت رباتیک در چین و سراسر جهان است. آمارها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، چین دو سوم درخواستهای ثبت اختراع جهانی در بخش رباتیک رابه خود اختصاص داده و هم اکنون بزرگترین تولید کننده رباتهای صنعتی و خدماتی در جهان است.
علمکرد رباتهای جدید، با بهبود مستمر الگوریتمهای کنترل هوش مصنوعی، افزایش سریع سطح هوش، افزایش توان و استقامت در استفاده مستمر و طولانی مدت، به شکل چشمگیری ارتقاء یافته است.
در نیمه نخست سال جاری درآمد صنعت رباتیک چین در مقایسه با سال گذشته ۲۷.۸ درصد افزایش یافت و تولید رباتهای صنعتی و تولید رباتهای خدماتی به ترتیب ۳۵.۶ درصد و ۲۵.۵ درصد افزایش یافت. چین همچنین ۱۲ سال متوالی بزرگترین بازار کاربرد رباتهای صنعتی در جهان بوده است و فروش رباتهای صنعتی در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۲۰۰۰ واحد رسیده است.
امروزه رباتهای صنعتی در ۷۱ دسته اصلی صنعت و ۲۳۶ زیر دسته اقتصاد چین به خدمت گرفته شدهاند طبق گزارش شرکت بین المللی داده، در سال ۲۰۲۴، تولید کنندگان چینی بر بازار جهانی رباتهای خدمات تجاری تسلط داشتند و ۸۴.۷ درصد از کل صادرات این رباتها را به خود اختصاص دادهاند.