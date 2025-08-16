پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکس عاشورایی با مشارکت ۱۵ هنرمند در تکاب دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر امام جمعه تکاب نمایشگاه عکس عزاداریها سنتها و آیینهای عاشورای در فرهنگ شهرستان تکاب دایر شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تکاب گفت: نمایشگاهی از عکسهای عاشورایی ۱۵ نفر از هنرمندان عکاس تکابی دایر شد.
با غبانپور افزود: در این نمایشگاه ۳۲ عکس از عزاداریها -سنتها -آیینهای عاشورایی در فرهنگ شهرستان تکاب به نمایش گذاشته شده است.
وی گفت: این نمایشگاه حاصل هنر ۱۵ هنرمند عکاس تکابی است و بمدت یک هفته در محل مصلی بقیة الله الاعظم (عج) شهرستان در معرض دید علاقمندان خواهد بود