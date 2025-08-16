به مناسبت سالروز ورود آزادگان، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برگزاری نشست نقد کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» و نمایش عکس‌های کمتر دیده‌شده، روایتی تازه از خاطرات و حماسه آزادگی را بازگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، ویژه‌ برنامه فرهنگی–ادبی نقد و بررسی کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» با حضور امیر نوبرانی (نویسنده کتاب)، محمد قاسمی‌پور (منتقد)، راوی اثر و جمعی از اصحاب رسانه و علاقه‌مندان حوزه دفاع مقدس برپا خواهد شد.

در این برنامه ضمن واکاوی محتوایی و شیوه روایت کتاب، به بررسی نگاه نویسنده به مفاهیم ایثار، مقاومت و آزادگی پرداخته می‌شود.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایش دیجیتال عکس‌های دیده‌نشده‌ای از آزادگان و یادگاران دوران دفاع مقدس برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت؛ تصاویری که بخشی از تاریخ شفاهی و بصری این مقطع درخشان از انقلاب اسلامی را بازگو می‌کند.

این ویژه‌برنامه، فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت و تاریخ معاصر است تا در کنار شنیدن خاطرات و تحلیل‌ها، با اسناد تصویری کمتر دیده‌شده از روزهای بازگشت قهرمانان وطن آشنا شوند.

این نشست فردا ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.