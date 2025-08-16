به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که با تجلیل از خانواده شهیدان قیطاسی آغاز شد، مهدی جلالوند به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری، وحید طاهری به عنوان سرپرست معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری، محمد زنگنه به عنوان بخشدار مرکزی و حجت بهرکشکول به عنوان بخشدار بخش زرین دشت شهر برزول معرفی و از معاونان و بخشداران سابق قدردانی شد.

فرماندار نهاوند در این نشست تغییرات مدیریتی را تزریق خون تازه بر رگ جامعه عنوان کرد و گفت: همه تغییراتی که انجام می گیرد به دلیل ایجاد تحول، نشاط و بالندگی در جامعه با هدف ارائه خدمت بیشتر و بهتر به مردم است.

مجتبی بیرانوند افزود: در تغییرات به وجود آمده تنها انجام کار بیشتر با برنامه ریزی بهتر است.

او تأکید کرد: باید تغییرات به نفع مردم باشد نه نگاه سیاسی و حزبی، زیرا اگر غیر از این باشد خسران برای هم فرد منصوب شده و هم ضرر برای مردمی است که با هزاران امید و آرزو دل در گرو انقلاب و نظام اسلامی دارند.

امام جمعه نهاوند نیز با قدردانی از موکب دارانی که در طول ۲ هفته قبل از فرا رسیدن اربعین به شکل شبانه روزی در خدمت زوار عتبات عالیات بودند، گفت: خوشبختانه از سوی موکبداران در نهاوند تا ۳۰ هزار نفر در هر شبانه روز پذیرای می شده که آمار بالایی است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه هر تغییر و تحولی باید به نفع مردم باشد، افزود: اگر هدف رضایت خدا و مردم باشد برای افراد فرقی نمی کند در کدام سنگر و در کدام منطقه خدمت کنند.