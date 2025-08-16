با تلاش عوامل و برنامه سازان صداوسیمای آبادان مستقر در مرز بین المللی شلمچه، ۴۰ هزار دقیقه تصویر، ارتباط زنده و محتوای اربعینی در موسوم اربعین حسینی تهیه، تولید و مخابره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل صداوسیمای آبادان با اعلام این خبر گفت: این قرارگاه از پنجم ماه صفر، هم زمان با شهادت حضرت رقیه (س) و برافراشتن پرچم خدمات رسانی مواکب بصورت شبانه روزی در مرز بین المللی شلمچه کار خود را آغاز کرد.

بهروز رضایی افزود: در اربعین امسال دو استودیوی تلویزیونی در دو فضای باز و بسته و استودیوی اختصاصی رادیویی ماموریت برقراری ارتباط‌های زنده با شبکه‌های استانی، سراسری و بین المللی و تولید برنامه را در نقطه صفر مرزی برعهده داشتند.

او بیان کرد: با ایجاد زیر ساخت‌های فنی لازم و با استقرار دوربین‌های مختلف در مسیر تردد زائران در دومین مرز پرتردد کشور، تصاویر حرکت مردم از زوایای متنوع، به صورت بیست و چهار ساعته و بدون توقف ارسال و مورد استفاده پیوسته شبکه‌های استانی، سراسری و بین المللی قرار گرفت.

مدیرکل صداوسیمای آبادان گفت: امسال علاوه بر انعکاس تردد زائران و اطلاع لحظه به لحظه از آخرین رخداد‌ها و اقدامات مواکب و دستگاه‌های خدمت رسان، به بعد معرفتی، امتی- جهانی، دفاع مقدس ۱۲ روزه و استکبار و صهیونیسم ستیزی در برنامه‌ها و گزارش‌های مختلف توجه ویژه شد.

رضایی افزود: توجه به کودکان و نسل جوان، زنان و خانواده، اقشار مختلف، مردمی بودن این حرکت و همایش عظیم، طریق الاقصی و مسئله غزه، اتحاد و بیداری امت اسلامی، قدردانی از مردم عراق، شهدا و ایثار و مقاومت درکنار پیوست فرهنگی دفاع مقدس ۱۲ روزه از مهمترین مسائلی بودند که در برنامه‌های زنده و تولیدی و مجازی شبکه آبادان محور کار قرار گرفت.