پخش زنده
امروز: -
با هدف گرامیداشت روز خبرنگار از تلاشهای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در شهرستان پلدشت تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: نظام سلطه با تحمیل جنگ ترکیبی و چندلایه با کمک بنگاههای تبلیغاتی خود علیه ایران اسلامی، در برابر نقش پرتوان رسانههای ملی، ناتوان بود و تمامی ترفندهای آنها از طریق جنگهای تبلیغاتی و ترکیبی با شکست روبهرو گردید و رسانههای ملی پیروز میدان شدند.
سرهنگ موسی عطاری نقش رسانه را در تبیین واقعیتها، امیدآفرینی و انعکاس تلاشهای جهادگونه مردم و مسئولان بسیار مهم توصیف کرد.