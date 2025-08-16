پخش زنده
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) گفت: مجموعه پدافند هوایی باشجاعت و همه توان، در خط مقدم دفاع از کیان کشور، حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد با حضور در گروه پدافند هوایی فردو قم (حضرت معصومه (س))، از قسمتهای مختلف این یگان پدافندی بازدید کرد.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا در این بازدید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی پدافند هوایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: مجموعه پدافند هوایی باشجاعت و با تمام توان، در خط مقدم دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، قرار دارد.