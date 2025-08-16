به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رده بندی مدالی بازی‌های جهانی چنگدو در روز نهم بازی‌ها کاروان ایران با کسب ۳ مدال طلا یک نقره و ۳ برنز در رده ۲۵ جای گرفته است.

برای ایران شاهین بنی طالبی در بخش نان کوان در تالو، سارا بهمنیار در کاراته وزن ۵۰- کیلوگرم و یاسمن باقرزاده در وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو ۳ طلا، محمد رضا ریگی در وزن ۸۵ کیلوگرم ووشو یک نقره و سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم ووشو، صالح اباذری در ۸۵+ کیلوگرم کاراته و رضا لسانی در اسکیت آزاد ۳ مدال برنز کسب کردند.

در رده بندی مدالی بازی‌ها تا این لحظه چین با ۳۰ طلا ۱۳ نقره و ۸ برنز پیشتاز است و آلمان با ۱۵ طلا ۱۴ نقره و ۱۴ برنز دوم و اوکراین با ۱۵ طلا ۱۰ نقره و ۱۲ برنز سوم هستند. ایتالیا نیز با ۱۳ طلا ۲۲ نقره و ۱۸ برنز در رده چهارم قرار گرفت.