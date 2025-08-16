به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه سازمان لیگ والیبال برای این مسابقات آمده است: در راستای ارتقاء سطح کیفی برگزاری مسابقات لیگ کانون‌های دختر رده سنی زیر ۱۸ سال و با هدف ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای تیم‌های شرکت کننده، زمان برگزاری این مسابقات با تصمیم سازمان لیگ به تعویق افتاد.

بر این اساس مسابقات والیبال لیگ کانون‌هیا زیر ۱۸ سال دختر از سوم شهریورماه به صورت متمرکز و به مدت ۹ روز به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

همچنین با هماهنگی صورت گرفته با هیات والیبال استان زنجان، محل اسکان مناسب برای تیم‌ها در نزدیکی سالن برگزاری مسابقات (بینش، سهروردی، مجموعه انقلاب و …) با هدف کاهش هزینه‌های اسکان، رفت و آمد و فراهم سازی شرایط رفاهی بهتر برای تیم‌های شرکت کننده در مسابقات در نظر گرفته شده است.

تاریخ ورود تیم‌ها به محل برگزاری مسابقات روز یک‌شنبه دوم شهریور و حضور به موقع تیم‌ها برای انجام هماهنگی‌های اجرایی و فنی الزامی است.