والیبال لیگ کانونهای پسران کمتر از ۱۸ سال در مشهد
مسابقات والیبال لیگ کانونهای زیر ۱۸ سال پسر ایران از چهارم شهریورماه سال جاری به میزبانی مشهد آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در اطلاعیه سازمان لیگ والیبال برای این مسابقات آمده است: مسابقات لیگ کانونهای پسر رده سنی زیر ۱۸ سال ایران از چهارم شهریورماه به صورت متمرکز و به مدت ۹ روز به میزبانی مشهد در استان خراسان رضوی برگزار میشود.
همچنین با هماهنگی صورت گرفته با هیات والیبال استان خراسان رضوی، محل اسکان مناسب برای تیمها با هدف کاهش هزینههای اسکان، رفت و آمد و فراهم سازی شرایط رفاهی بهتر برای تیمهای شرکت کننده در مسابقات در نظر گرفته شده است.
تاریخ ورود تیمها به محل برگزاری مسابقات روز دوشنبه سوم شهریور و حضور به موقع تیمها برای انجام هماهنگیهای اجرایی و فنی الزامی است.