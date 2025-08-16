آخرین روز سفر گروهی از جوانان در نوشهر با حادثهای تلخ همراه شد؛ یک دختر ۲۵ ساله در آبهای مواج دهنو جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دختر ۲۵ سالهای از اهالی تهران در آخرین روز سفر خانوادگی به نوشهر، هنگام شنا در دریای مواج دهنو غرق شد و عملیات جستجوی پیکر او همچنان ادامه دارد.
مجتبی شمس، رئیس هیات نجات غریق نوشهر گفت: این حادثه در آخرین روز حضور گروهی ۹ نفره از جوانان از کرج، تهران و شیراز رخ داد. آنها به مدت یک هفته در ساحل دهنو اقامت داشتند و روز پایانی سفرشان را با جشن تولد سپری میکردند.
وی افزود: نجاتغریقها و نیروهای انتظامی بارها به این گروه هشدار داده بودند که به دلیل مواج بودن دریا از شنا خودداری کنند، اما بیتوجهی آنها به هشدارها موجب وقوع این حادثه شد. به گفته شمس، ۶ نفر وارد آب شدند که ۵ نفرشان نجات یافتند، اما یک دختر ۲۵ ساله متولد ۱۳۷۸ از دست نیروهای امدادی خارج شد و غرق شد.
رئیس هیات نجات غریق نوشهر خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یکی از ناجیان نیز در معرض غرقشدن قرار گرفت که با تلاش همکاران و انتقال به وسیله اورژانس ۱۱۵، حال عمومی او مساعد است.
شمس گفت: خانواده فرد غرقشده مطلع شدهاند و هماکنون در پاسگاه ۱۱ نوشهر در حال پیگیری امور قانونی هستند. همزمان، نیروهای دریابانی، هلالاحمر و نجاتغریق همچنان در حال جستوجو برای یافتن پیکر این دختر جوان هستند.