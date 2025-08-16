پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارنامه ملاک انتخاب رشته آزمون سراسری در همه گروههای آزمایشی طی هفته آینده خبر داد.
رضا محمدی در گفتوگو با خبر نیمروزی خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به فرصت داوطلبان برای مشخص کردن گروه اصلی خود برای انتخاب رشته در آزمون سراسری ۱۴۰۴، اظهار کرد: داوطلبان حتمأ باید تا ۲۶ مرداد، گروه اصلی خود را در سامانه سازمان سنجش انتخاب کنند.
وی ادامه داد: برای هرکدام از متقاضیان که در یک یا چند نوبت آزمون شرکت کردند، کارنامه ملاک عمل در گروه آزمایشی اصلی و گروه زبان یا هنر صادر میشود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته برای داوطلبان، هفته آینده منتشر میشود که شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و کشوری است.
وی همچنین به اعلام نتایج داوطلبان پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری نتایج نهایی انتخاب رشته متقاضیان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام میشود.
محمدی بیان کرد: داوطلبان دو روز فرصت دارند که بعد از بررسی و مشورتهای لازم، اگر قصد انتخاب رشته در آزمون سراسری دارند، انصراف قطعی خود از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را اعلام کنند تا امکان انتخاب رشته آزمون سراسری برای آنان فراهم شود.
وی نسبت به فعالیت سودجویان با استفاده از فرصت انتخاب رشته داوطلبان هشدار داد و خاطرنشان کرد: به داوطلبان توصیه میشود تحت هیچ شرایطی تن به انتخاب رشتههای پر هزینه ندهند و فریب سایتهای مجازی را که تبلیغ میکنند شما را با هر رتبه و نتیجهای در بهترین دانشگاه قبول میکنند، نخورند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تهیه بستههای جامع انتخاب رشته خبر داد و گفت: نرمافزار انتخاب رشته مجازی از سوی این سازمان آماده شده تا داوطلبان از آن استفاده کنند همچنین ویژهنامه انتخاب رشته و تولیدات ویدئویی و گرافیکی تولید شده و هفته دیگر منتشر میشود.