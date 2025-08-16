پخش زنده
۴۰ روستا و ۲۵ واحد صنعتی در آذربایجانغربی همزمان با هفته دولت گازدار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، اعلام کرد : همزمان با هفته دولت امسال، ۶۵ طرح گازرسانی شامل ۴۰ روستا با ۲۳۶۰ خانوار، ۲۵ واحد صنعتی و ۱۱ کیلومتر شبکهگذاری پایانه مرزی تمرچین به بهرهبرداری میرسد.
علیرضا شیخی، با اشاره به هزینه بیش از ۲۸۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرحها، گفت: طرح های گازرسانی روستایی شامل ۱۴ روستا در مهاباد، ۱۱ روستا در ارومیه، ۶ روستا در سردشت و میرآباد، و همچنین دو روستا در هر کدام از شهرستانهای چالدران، چایپاره و خوی و یک روستا در سلماس، نقده و شاهیندژ است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرح ها، مجموع روستاهای برخوردار از گاز طبیعی در استان به ۲۰۲۷ روستا خواهد رسید که نشاندهنده شتاب توسعه در بخش انرژی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجانغربی با بیان اینکه تاکنون چهار شهرستان استان (میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج) بهطور کامل سبز شدهاند، تصریح کرد که برنامهریزی برای تکمیل پوشش گازرسانی در سایر مناطق استان ادامه دارد.