مدیرعامل گروه سرمایه گذاری اهداف گفت: با وارد شدن پالایشگاه انجیال ۳۱۰۰ به مدار، مشعلهای میدانهای جنوب ایلام خاموش و این ثروت ملی صرف اشتغالزایی و توسعه و آبادانی کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی عبوری» با اشاره به اهمیت جمعآوری گازهای مشعل گفت: پالایشگاه انجیال ۳۱۰۰ قلب تپنده طرحهای انرژی در غرب کشور با فرمان رئیسجمهوری به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: شرکت پتروپالایش دهلران با سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری اهداف با اتکا به دانش فنی و همت والای متخصصان توانمند کشورمان احداث و راهاندازی پالایشگاه گازی انجیال ۳۱۰۰ را با هدف خاموشسازی مشعلهای میدانهای جنوب ایلام به عهده داشت و این مأموریت را انجام داد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به دستاوردهای عینی راهاندازی انجیال ۳۱۰۰ ادامه داد: مجتمع انجیال ۳۱۰۰ با ظرفیت فرآورش روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب، گازهای مشعل را به میعانات گازی، گاز سبک و گوگرد تبدیل میکند. در این فرآیند گاز غنی همراه نفت، پس از انجام مراحل فشارافزایی، شیرینسازی، نمزدایی و استخراج انجیال، محصولات ارزشمندی ازجمله محصول اصلی (+C ۲) شامل (اتان و LPG) به مقدار ۴۰ هزار بشکه در روز را بهعنوان خوراک پتروشیمی دهلران تولید میکند.
عبوری با بیان اینکه با راهاندازی انجیال ۳۱۰۰ میعانات گازی به مقدار ۸۵۰ بشکه در روز، گوگرد گرانوله به مقدار ۳۴۵ تن در روز و گاز متان به مقدار ۱۵۳ میلیون فوتمکعب تولید میشود، ادامه داد: از دیگر دستاوردهای راهبردی این پروژه، محرومیتزدایی و اشتغالزایی پایدار با ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش چشمگیر آلایندههای زیستمحیطی و ایجاد ارزشافزوده بالا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات هیدروکربنی است.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی از طریق جمعآوری و بهرهبرداری اقتصادی از گازهای مشعل مهمترین مأموریت گروه سرمایهگذاری اهداف از سرمایهگذاری در این طرح بوده است، افزود: پیش از این، منابع و ثروت ملی کشور هدر میرفت، اما با وارد شدن انجیال ۳۱۰۰ به مدار، این ثروت صرف اشتغالزایی و توسعه و آبادانی کشور میشود.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف، مجموع سرمایهگذاری انجامشده در احداث پالایشگاه، نیروگاه تأمین برق صبا دهلران، ایستگاههای تقویت فشار گاز چشمهخوش و دهلران و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط لوله خوراک و محصول را بیش از ۱.۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این پروژه نماد خودباوری ملی، استفاده حداکثری از توان داخلی و گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و حفاظت از محیطزیست کشور است، اما این پایان کار نیست؛ پروژه توسعه فاز دوم میدان نفتی آذر و توسعه میدان چنگوله از دیگر برنامههای گروه سرمایهگذاری اهداف در استان ایلام و برای مردم غرب کشور است.