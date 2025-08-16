پخش زنده
عضو کمیسیون صنایع مجلس از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان به عنوان گامی مثبت در جهت اتحاد کشورهای اسلامی و تقویت همکاریهای منطقهای یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهباز حسنپور بیگلری ضمن ارزیابی مثبت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، گفت: بیتردید سفر آقای لاریجانی به لبنان و دیدار وی با روسا، رهبران و شخصیتهای مهم این کشور گامی مثبت در جهت حمایت از لبنان و جریان مقاومت در برابر رژیم منحوس صهیونیستی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما باید در راستای نیل به اتحاد و مقابله با استکبار جهانی با همه کشورهای منطقه و همسایه بویژه کشورهای اسلامی ارتباط مستحکمی برقرار کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا اینگونه سفرها به توسعه مناسبات دوجانبه، ارتقاء دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور و تقویت همکاریهای منطقهای با توجه به تحولات اخیر منجر خواهد شد.