سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه از برگزاری مراسم آیینی شاهنامهخوانی و تعزیهخوانی در ساختمانهای آسیبدیده این منطقه در دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی موسویمقدم، با اشاره به برگزاری آیینهای سنتی شاهنامهخوانی و تعزیهخوانی در ساختمانهای آسیبدیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: این برنامه فرهنگی از ۲۸ مرداد تا اول شهریور در معابر مختلف از جمله خیابان سیمتری نیروهوایی و خیابان تهراننو برپا خواهد شد و شامل اجرای پنج مجلس تعزیه از جمله حضرت علیاکبر (ع)، حضرت عباس (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت رقیه (س) است.
به گفته وی همچنین در بخش شاهنامهخوانی، داستان رستم و سهراب روایت میشود و تکنوازی ساز بوق شاخی به اجرای موسیقی سنتی بوشهری اختصاص دارد.
سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ خاطرنشان کرد: این مراسم با هدف حفظ و انتقال فرهنگ و ارزشهای اسلامی ایرانی و زنده نگهداشتن آیینهای سنتی برگزار میشود.