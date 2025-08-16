پخش زنده
رئیس جمهور با اشاره به درآمد حداقل ۷۰۰ میلیون دلاری بهرهبرداری از طرح جمعآوری گازهای همراه منطقه جنوب ایلام، گفت: یک بخش از منافع این پروژه، تولید و فروش ۷۰۰ میلیون دلار محصول در سال و بخش دیگر جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جمهور در آیین افتتاح رسمی فاز اول طرح جمعآوری گازهای همراه منطقه دزفول شمالی در جنوب استان ایلام، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با تسریع در اجرای طرحهای جمعآوری گازهای همراه و نیز ضرورتهای محیط زیستی در این زمینه، از تلاشها و پیگیریهای وزیر و همه مدیران و کارکنان وزارت نفت برای به نتیجه رساندن بخشی از این اقدام بزرگ قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اشاره به هدفگذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، مبنی بر قرار دادن سال ۱۴۰۷ به عنوان نقطه توقف سوزاندن گازهای همراه، اظهار داشت: با توجه به حجم گازهایی که به عنوان ثروت ملی سوزانده میشوند، ضرورت دارد همه تلاش خود را برای تسریع در اجرای طرحهای جمعآوری این گازها و خاموش کردن مشعلها به کار بگیرید؛ دولت نیز برای حمایت از طرحهای مصوب و در حال اجرای این بخش هر چه در توان دارد، به میدان خواهد آورد.
آقای پزشکیان همچنین با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزیر نفت درباره درآمد حداقل ۷۰۰ میلیون دلاری راهاندازی پروژهای که امروز به شکل رسمی افتتاح میشود، گفت: یک بخش از منافع آغاز فعالیت رسمی این پروژه، تولید و فروش ۷۰۰ میلیون دلار محصول در سال و بخش دیگر و حتی مهمتر آن جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست است. علاوه بر اینها تولیدات ناشی از بهرهبرداری از این طرح در بخشهای پاییندستی نیز میتواند به خلق ارزش افزوده قابل توجه و ایجاد اشتغال کمک کند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با استعانت از خداوند متعال و با یاد شهیدان، از مسئولان خواست که فعالیت رسمی این پروژه را آغاز کنند و خاطرنشان کرد: حتما در به کارگیری نیروهای انسانی چه در سطح مدیران و چه کارگران، استفاده از نیروهای بومی را در اولویت قرار دهید و تلاش کنید که مدیر پروازی نداشته باشید.
وزیر نفت نیز در این مراسم با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جمعآوری گازهای همراه و توقف فعالیت سوزاندن آنها، به تاکید دکتر پزشکیان در این زمینه در سومین جلسه هیئت دولت چهاردهم اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم مجموع ظرفیت جمعآوری گازهای همراه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب بود که تلاش کردیم به صورت مستمر با بهرهگیری از توان بخش خصوصی و ارائه بستههای سرمایهگذاری این ظرفیت را افزایش دهیم. امروز در مجموع ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه در قالب ۳۶ بسته سرمایهگذاری بخش خصوصی، آماده برگزاری مناقصه با نرخ پایه صفر است.
آقای پاکنژاد با بیان اینکه ۸۵ درصد تجهیزات و ۱۰۰ درصد خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه جمعآوری گازهای همراه مناطق نفتی جنوبی ایلام از پیمانکاران داخلی تامین شده است، تصریح کرد: این طرح با سرمایهگذاری ۱.۶ میلیارد دلار اجرا شده و ۱۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۳ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میکند.
طرح جمعآوری گازهای همراه با محوریت مجتمع پتروپالایش دهلران NGL۳۱۰۰ با هدف جمعآوری گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن آنها در میادین آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق و غرب، آبان، دهلران و دانان با ظرفیت نهایی روزانه ۲۴۰ میلیون فوت مکعب اجرا شده است.
فاز اول این طرح با دریافت روزانه ۸۰ میلیون فوت مکعب خوراک، سالانه ۱۰۵۵ تن C۲+، ۱۳۲ هزار تن گوگرد و روزانه ۸۵۰ بشکه میعانات گازی و ۴.۳ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید خواهد کرد.