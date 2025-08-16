

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: نخستین چاه حفرشده در میدان یادآوران پس از تولیدی شدن به‌منظور بهره‌برداری به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میدان‌های غرب کارون در استان خوزستان به‌عنوان کارفرما تحویل داده شد.

عبدالکریم علی‌محمدی با اشاره به استقرار دو دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح از ناوگان شرکت ملی حفاری در این موقعیت افزود: حفاری و تکمیل دومین حلقه چاه در این میدان در مراحل تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده به اتمام برسد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه میدان یادآوران از میدان‌های مشترک نفتی است، گفت: این طرح از اردیبهشت پارسال به‌صورت کلید در دست (EPD) اجرایی شد و چاه شماره ۴۳ نخستین چاهی است که تکمیل و به کارفرما واگذار شد.

عبدالکریم علی‌محمدی گفت: دکل حفاری ۲۸ فتح چاه شماره ۴۲ را در این موقعیت حفر و تکمیل می‌کند و برنامه‌ریزی برای انتقال و برپایی سومین دکل با هدف شتاب‌بخشی در اجرای طرح در دستور کار قرار دارد.