سند برنامه ارتقای فرهنگ محیط زیست با ۸۱ اقدام در ۸ حوزه به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سند برنامه ارتقای فرهنگ محیط زیست در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شده و در ۸ حوزه مختلف، ۸۱ اقدام عملیاتی پیگیری میشود.
محمدحسین بازگیر با تأکید بر لزوم آموزشهای مستمر و هدفمند در حوزه فرهنگ محیط زیستی گفت: اقدامات بسیاری در زمینه فرهنگسازی محیط زیستی در کشور انجام شده، اما هنوز تغییر رفتار پایدار در مصرف منابعی مانند آب مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: علت اصلی این ناکامی نبود استمرار و هدفمندی آموزشهاست و برای رفع این مشکل، نیاز به نقشه راه و چارچوب قانونی وجود دارد. سند برنامه ارتقای فرهنگ محیط زیست این چارچوب را فراهم کرده و بر اساس آن برنامههای ملی متعددی در حال تدوین است، از جمله سند ملی خانوادهمحوری در آموزش محیط زیست.
بازگیر همچنین از تدوین منشور اخلاق محیط زیست خبر داد که به عنوان یکی از اقدامات این سند در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد تا زمانی که آموزشها در باورها جای نگیرد، رفتارها به نفع محیط زیست تغییر نخواهد کرد.
این سند جامع، تلاش میکند با هماهنگی بین سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، تشکلها و نهادهای مختلف، فرهنگسازی محیط زیستی را به صورت مستمر، هدفمند و فراگیر پیش ببرد.