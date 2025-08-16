به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با اعلام کادرفنی تیم بوکس نوجوانان استان، تیم قم در این رقابت‌ها در سه وزن و با ترکیب حسن فاتح، حامد حسن‌خانی و عارف چهره‌قانی در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور خواهد داشت و سهیل لطفی‌جوان به عنوان بازیکن اضافه به این رقابت‌ها اعزام می‌شود.

هدایت تیم قم هم برعهده رضا کاظم‌پور خواهد بود.

مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور از اول شهریور ۱۴۰۴ در استان کردستان برگزار می‌شود.

بوکس قم در ماه‌های اخیر با ثبت مدال برنز امیرمهدی اکبری در رقابت‌های نوجوانان آسیا و نشان طلای علی چهرقانی در مسابقات جوانان آسیا، به یکی از قطب‌های کشور در رده‌های پایه تبدیل شده است.