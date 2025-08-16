پخش زنده
دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان از تشکیل شورای نماز در بخشها و روستاهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید مرتضی حسنی حلم به اجرا و پیشرفت این طرح از یک سال و نیم گذشته در ۸۰ درصد روستاهای استان همدان اشاره و افزود: این طرح در کشور هم با حمایت مسئولان گسترش یابد.
او همچنین تصریح کرد: ۲۱ مرداد سال ۶۹، ستاد اقامه نماز کشور تأسیس شد و به همین مناسبت، از ۲۱ مرداد تا ۳۱ مرداد به عنوان دهه فرهنگی معارف مسجد نامگذاری شده و در این دهه، شش برنامه کلی از جمله نشست ائمه جماعات موفق، تشریح نقش مادران به عنوان معماران نماز و نشستی با مدیران کل ادارات مختلف استان برای ترویج فرهنگ نماز برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد اقامه نماز استان، از طراحی برنامههای متنوع آموزشی برای قشرهای مختلف جامعه از جمله مادران، مربیان، روحانیون، دانشآموزان، دانشجویان، مدیران مدارس، پرستاران، رانندگان، والدین و مربیان مهدکودکها خبر داد و افزود: برای همه قشرهای جامعه برنامههای ویژهای در حوزه آموزش داریم.
سید مرتضی حسنی حلم با اشاره به برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز، اواخر مهر در گیلان، گفت: محور این اجلاس، اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی است.
او همچنین اصحاب رسانه را موتور محرک جامعه به سوی خوبیها، رشد و هدایت برشمرد و افزود: رسانهها در مسیر ترویج نماز و فرهنگ اسلامی نقش حیاتی در جامعه دارند.