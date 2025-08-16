سیزدهمین کمیته دستگاهی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار و در آن طرح‌نامه‌های پیشنهادی ۲ کرسی ترویجی بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیزدهمین جلسه کمیته دستگاهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه با حضور رئیس، معاونان، روسای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی برگزار و در آن طرح‌نامه‌های پیشنهادی ۲ کرسی ترویجی در حوزه مردم‌شناسی به بحث نهاده شد.

«تبیین مردم‌شناختی نقش شه بندران در حکمرانی بنادر در جنوب ایران (میراث ناملموس بنادر، کارکرد‌های محول و کژکارکرد‌ها)» و «پژوهش انسان شناختی بومی‌سازی در شرق استان گلستان؛ یک رویکرد موثر در نیل به گردشگری پایدار» عناوین طرح‌نامه‌های پیشنهادی در این جلسه بود.

عناوین مطروحه در این جلسه بر اساس طرح مسئله و موضوع، مبانی و الگوی نظری طرح‌نامه، میزان نوآوری، روش تحقیق، تبیین مفاهیم و مفهوم‌سازی، اعتبار ارجاعات منابع، کاربرد و قابلیت حل مسئله، انسجام و نظم منطقی، بررسی پیشینه پژوهش، شیوه نگارش و روانی مطالب بررسی شدند که پس از انجام اصلاحات پیشنهادی و طی برنامه زمانبندی، در قالب کرسی‌های ترویجی به بحث و نقد گذاشته خواهند شد.

محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این جلسه بر برگزاری کرسی‌های تخصصی علوم میراثی تأکید و در خصوص هم‌افزایی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در انجام پروژه‌های پژوهشی گفت: باید بنا را بر تبادل علم، دانش و تجربیات کارشناسی بگذاریم و بهتر از گذشته از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و تجربی پژوهشگاه با وجود چالش‌های موجود در فضای علمی و پژوهشی کشور بهره ببریم.

این جلسه با حضور محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا قلی‌نژاد سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی، ذات‌الله نیکزاد معاون پژوهشی، غلامرضا رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، علیرضا حسن‌زاده رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی، فریبا کرمانی رئیس پژوهشکده ابنیه و بنا‌های تاریخی-فرهنگی، مرضیه صناعتی رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، معصومه مصلی رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی، ناصر رضایی مدیر گروه گردشگری، طلایه رویایی مدیر گروه هنر‌های سنتی، پویا صادقی فرشباف مدیر گروه میراث طبیعی، محمدرضا مهراندیش مشاور امور هنری و رسانه‌ای، خه‌بات درفشی مدیر پژوهشی و مهدیه بُد سرپرست مرکز سیاست پژوهی و آینده پژوهی معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه همراه بود.