تقابل ایران و استرالیا در مرحله نیمه پایانی بسکتبال جام آسیا
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمه پایانی رقابت های جام آسیا ۲۰۲۵ به مصاف استرالیا خواهد رفت.
، تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ به میزبانی عربستان، امشب شنبه ۲۵ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف استرالیا خواهد رفت.
تیم ملی ایران با پیروزی ۷۸ بر ۷۵ مقابل چین تایپه راهی این مرحله شد و استرالیا هم با نتیجه ۸۴ بر ۶۰ فیلیپین را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید.
استرالیا تیم هفتم رده بندی جهانی بسکتبال است و در دو حضور قبلی خود در رقابتهای جام آسیا موفق به کسب قهرمانی شده است. استرالیا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم موفق به کسب مدال برنز شد.
در ۶ تقابل قبلی دو تیم، سهم ایران ۲ و سهم استرالیا ۴ پیروزی بوده است. تنها تقابل قبلی دو تیم در رقابتهای جام آسیا، به دیدار نهایی این رقابتها در سال ۲۰۱۷ بازمیگردد که ایران با شکست مقابل استرالیا به مدال نقره این رقابتها دست پیدا کرد.
دیگر دیدار نیمه نهایی جام آسیا را تیمهای نیوزیلند و چین مقابل هم برگزار خواهند کرد.