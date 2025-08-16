معاون علمی رئیس جمهور گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش رایگان هوش مصنوعی برای ۲ میلیون دانش‌آموز طراحی شده است و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هم‌اندیشی و ارائه دستاورد‌های دانشگاه‌های مجری طرح دستیار هوش مصنوعی ویژه دستگاه‌های اجرایی دولت که در معاونت علمی برگزار شد، گفت: توجه به تربیت نیروی انسانی از یک سو و ترویج رویکرد و فرهنگ تصمیم‌گیری هوشمند در ساختار اجرایی را جزو مهم‌ترین اهداف طرح دستیار هوش مصنوعی ویژه دستگاه‌های اجرایی دولت دانست و افزود: حدود پنج ماه پیش قرارداد اجرای پروژه دستیار‌های هوش مصنوعی با مشارکت ۱۴ دانشگاه کشور به طور رسمی آغاز شد و تاکنون چند دانشگاه بخشی از دستاورد‌های خود را ارائه کرده‌اند.

وی افزود: اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور و برخی موانع، پروژه با حدود دو ماه تأخیر نسبت به برنامه زمان‌بندی اولیه مواجه شده است، اما خروجی‌های فعلی نشان می‌دهد که حرکت در مسیر درستی آغاز شده و باید این روند با جدیت ادامه یابد.

به گفته افشین، در این طرح مقرر شده است یکی از دانشگاه‌ها به نمایندگی از سایر مراکز علمی دستاورد‌ها را در هیئت وزیران ارائه کند تا اعضای کابینه با قابلیت‌های دستیار هوشمند دولت آشنایی بیشتری پیدا کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: این پروژه در چهار مرحله تعریف شده است. مرحله نخست شامل سپردن قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دستیار هوشمند است تا در تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله دوم داده‌های تخصصی وزارتخانه‌ها در این سامانه بارگذاری می‌شود، مرحله سوم به پیش‌بینی و مدل‌سازی داده‌ها اختصاص دارد و در مرحله پایانی صحت‌سنجی نتایج صورت خواهد گرفت.

افشین با اشاره به اهمیت داده‌ها تأکید کرد: برخی محدودیت‌ها در دسترسی به داده‌ها از سوی دستگاه‌ها پذیرفتنی نیست، زیرا بسیاری از این داده‌ها به صورت عمومی در دسترس هستند. یکی از اهداف ما این است که تمام مراحل پروژه بر پایه داده‌ها و زبان بومی و فارسی انجام شود تا وابستگی به مدل‌های خارجی به حداقل برسد.

وی افزود: اعتبار هر پروژه دانشگاهی در این طرح به‌طور متوسط بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و تاکنون حدود ۷۰ درصد فعالیت‌ها با مدل‌های بومی پیش رفته، هرچند برخی دانشگاه‌ها از مدل‌های غیربومی استفاده کرده‌اند که تذکر لازم به آنها داده شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این‌که این پروژه صرفاً برای دانشگاه‌ها تعریف نشده و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در آن نقش‌آفرینی خواهند کرد، گفت: تاکنون حدود ۳۰ قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کاربردی‌سازی هوش مصنوعی منعقد شده و فراخوان جدیدی نیز برای مشارکت شرکت‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت منتشر خواهد شد.

آموزش هوش مصنوعی برای دو میلیون دانش‌آموز؛ رایگان و با تقدیر از برترین‌ها

افشین همچنین از اجرای طرح آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان و معلمان خبر داد و اظهار داشت: با همکاری وزارت ارتباطات، آموزش رایگان هوش مصنوعی برای دو میلیون دانش‌آموز طراحی شده است و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این آموزش‌ها از خردادماه آغاز شده و به شکل مرحله‌ای و رقابتی ادامه دارد. همچنین برای ۲۰۰ هزار معلم کشور نیز بسته آموزشی ویژه هوش مصنوعی تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پروژه، تقویت هسته‌های پژوهشی و نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و حرکت به سمت کاربردی‌سازی هوش مصنوعی است. اگرچه ایران از نظر علمی در حوزه هوش مصنوعی در رتبه ۱۴ تا ۱۶ جهانی قرار دارد، اما در بخش صنعتی و کاربردی جایگاه ۷۰ را دارد. این طرح می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه کشور در عرصه کاربردی‌سازی هوش مصنوعی را فراهم کند.

افشین تأکید کرد: ما از دانشگاه‌ها و شرکت‌هایی که با جدیت در این مسیر حرکت می‌کنند حمایت می‌کنیم و دستگاه‌ها یا مراکزی که همکاری لازم را نداشته باشند از سبد حمایتی کنار گذاشته خواهند شد. هدف نهایی، ایجاد یک زنجیره موفق برای توسعه صنعتی و حکمرانی هوشمند در کشور است.