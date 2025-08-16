به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی پخش می شود، ناگفته‌های سینمایی فیلم ماندگار «بوی پیراهن یوسف» با حضور اصغر نقی‌زاده، بازیگر سینما و تلویزیون مرور خواهد شد.

این برنامه امشب ساعت ۲۳:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۶:۳۰ بازپخش می شود.

برنامه «سه به بعد»، با اجرای شهاب عباسی و سیاوش مفیدی، هر روز ساعت ۱۶:۳۰ پخش می شود و با رویکردی ترکیبی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.