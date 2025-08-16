پخش زنده
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جمهور این اساسنامه را که در جلسه ۹۰۳ ششم شهریورماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۹۴ شورای معین بهتصویب رسیده بود، برای اجرا به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه آزاد اسلامی، کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.
ماده ۱- تعریف و ماهیت
در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، بند ششم سیاستهای کلی علم و فناوری و راهبرد کلان نهم نقشه جامع علمی کشور که در آنها گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها، همراه با تحکیم استقلال کشور و جلوگیری از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین با استناد به بند ۳ ماده ۴ سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ «مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری» در جهت یکپارچهسازی، افزایش هماهنگی و اثربخشی برنامههای دستگاههای ذیربط در زمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بینالمللی، به «سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» ارتقاء مییابد.
ماده ۲- اختصارات و تعاریف
معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری
سازمان: سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
سند: سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
ستاد: ستاد موضوع بند ۲ ماده ۴ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
کارگروه: کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی مصوب شورای عالی امنیت ملی
ماده ۳- جایگاه و شخصیت حقوقی
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت و به شیوه هیأت امنایی اداره میشود.
ماده ۴- محل استقرار
محل اصلی استقرار سازمان؛ شهر تهران است. علاوه بر این، سازمان میتواند با تصویب هیأت امناء؛ نمایندگیهایی را در سایر استانها تأسیس نماید.
ماده ۵- اهداف
در چارچوب سند توسعه روابط علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجراییسازی آن به شیوه فعال، اهداف سازمان عبارتند از:
ساماندهی روابط بین سیاستگذاران، مجریان و گروههای هدف تعاملات بینالمللی علمی و فناورانه کشور
افزایش اثربخشی، هماهنگی و همافزایی برنامهها و فعالیتهای علمی و فناورانه بینالمللی دستگاههای ذیربط با حوزه علم و فناوری
رفع خلأها و چالشهای قانونی، مدیریتی، حمایتی و نظارتی در زمینه روابط علمی و فناورانه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با رعایت الزامات نظام حقوقی کشور
تقویت و ارتقای دیپلماسی علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی معرفتی اسلام
تلاش برای جلوگیری از انحصارطلبی علمی نظام سلطه و حمایت هوشمند از سرمایههای انسانی و علمی کشور و جریانهای فکری و اندیشمندان همسو
بسط و تعمیق و ارائه تصویر مطلوب از معارف و علوم اسلامی و علوم انسانی در مجامع علمی بینالمللی با تأکید بر جهان اسلام
ماده ۶- وظایف
تدوین و بهروزرسانی نقشه راه اجراییسازی سند در تعامل و همکاری با ستاد و دستگاههای ذیربط حوزه علم و فناوری
راهبری اجراییسازی اقدامات ملی سند
شناسایی چالشهای اجراییسازی سند در تعامل و همکاری با دستگاههای ذیربط حوزه علم و فناوری بر اساس نیازسنجی و آیندهپژوهی و پیشنهاد راهکارهای سیاستی و برنامههای راهبردی جدید با توجه به ظرفیتهای موجود
تصمیمسازی، هماهنگی، شتاببخشی، رفع موانع و حمایت از بخشها و نهادهای ذیربط در راستای اجراییسازی سند
توسعه بازارهای صادراتی محصولات و خدمات دانشبنیان، خلاق و مبتنی بر فناوری در حوزههای اولویتدار بر اساس اولویت کشورهای هدف با همراهی و بهرهبرداری از ظرفیت دستگاههای ذیربط در راستای افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان
توسعه سازوکار جذب، اقامت و بهرهگیری ضابطهمند و اثربخش از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی، بهویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، با همراهی و استفاده از ظرفیت دستگاههای ذیربط
تسهیل تأمین مالی حوزههای دانشبنیان، خلاق و فناوریمحور، از طریق جذب سرمایههای خارجی، بهخصوص سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و استفاده از الگوهای جدید تأمین مالی
برنامهریزی، هماهنگی و انجام اقدامات مناسب جهت انحصارشکنی نظام سلطه در حوزههای علمی و فناوری
حمایت و صیانت از پژوهشگران، فناوران، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و حوزههای علمیه و دستاوردهای معرفتی، علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی
برنامهریزی، هدایت، جهتدهی، هماهنگی و هم راستاسازی فعالیتهای کلیه دستگاههای دارای روابط علمی و فناورانه بینالمللی
شناسایی نیازها، خلأها و چالشهای روابط علمی و فناورانه بینالمللی و پیشنهاد سیاستها و ضوابط، حمایت و تسهیلگری یا اقدام متناسب برای ارجاع حل چالشها و رفع خلأها به نهادهای قانونگذار
بهرهگیری از توان و ظرفیت نمایندگیهای خارج از کشور و همافزایی در ارتباط با مأموریتهای سازمان در خارج از کشور
توسعه هوشمند و الهامبخش روابط علمی و معرفتی با سایر کشورها با تأکید بر اولویتها و مزیتهای نسبی کشور بهویژه در حوزه علوم انسانی به طور عام و علوم انسانی برگرفته از اندیشه اسلامی به طور خاص و همچنین مزیتهای جمهوری اسلامی ایران در علوم اجتماعی و هنر از طریق نظریهپردازی و مناظرههای علمی نوآورانه و روشمند
تبصره ۱- تصویب ضوابط برای انجام وظایف محوله در موارد لازم، در چارچوب بند ۲ ماده ۴ سند صورت میپذیرد.
تبصره ۲ - وظایف سازمان، نافی وظایف قانونی سایر دستگاهها نیست.
ماده ۷- ارکان
سازمان دارای ارکان زیر است:
الف: هیأت امناء
ب: رئیس
ماده ۸- ترکیب هیأت امناء
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور (رئیس)
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تامالاختیار او در سطح معاون یا سمتهای همتراز آن
وزیر امور خارجه یا نماینده تامالاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمتهای همتراز آن
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تامالاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمتهای همتراز آن
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تامالاختیار او در سطح معاون وزیر یا سمتهای همتراز آن
رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تامالاختیار او در سطح معاون
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
دو نفر از اعضای کارگروه به انتخاب آن کارگروه
رئیس سازمان (دبیر)
تبصره- رؤسای سایر دستگاهها، عند الاقتضاء و متناسب با موضوعات دستور با حق رأی به جلسات دعوت میشوند.
ماده ۹- جلسات هیأت امناء
جلسات هیأت امنای سازمان به صورت عادی و فوقالعاده تشکیل میشود. جلسات عادی، حداقل سالی دو بار و بنا به دعوت رئیس سازمان و جلسات فوقالعاده نیز در صورت لزوم؛ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و با تأیید رئیس هیأت امناء تشکیل خواهد شد.
تبصره- جلسات هیأت امناء (عادی و فوقالعاده) با حضور حداقل نصف اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۱۰- وظایف هیأت امناء
بررسی و تصویب برنامههای راهبردی، سیاستها، خطمشیها، اولویتهای کلان و برنامههای سالانه سازمان در چارچوب اسناد بالادستی بهویژه سند
پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سازمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب
تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
تصویب آییننامههای مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی سازمان
تصویب آییننامه داخلی هیأت امناء
بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی سازمان
تصویب حسابها و ترازنامه سالانه سازمان
تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصارف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
تصویب دریافت کمکهای مالی و امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
بررسی گزارش عملکرد سالانه سازمان که توسط رئیس سازمان ارائه میشود و اظهارنظر نسبت به آن
نظارت بر حسن انجام برنامههایی که به آنها بودجه اختصاص یافته است
تبصره - یک کمیته دائمی زیرنظر رئیس سازمان برای پیشبرد وظایف سازمان و تهیه پیشنویس مصوبات هیأت امناء تشکیل میگردد. این کمیته متشکل از رئیس سازمان و پنج نفر به انتخاب هیأت امناء خواهد بود و آییننامه و شرح وظایف آن توسط هیأت امناء تصویب میگردد.
ماده ۱۱- رئیس
رئیس سازمان؛ بالاترین مقام اجرایی سازمان است که به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، تصویب هیأت امناء و با حکم رئیس هیأت امناء برای مدت چهار سال منصوب میشود.
تبصره ۱- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تا انتخاب رئیس سازمان میتواند فردی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست سازمان منصوب نماید.
تبصره ۲- پذیرش استعفا و یا عزل رئیس سازمان در اختیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور خواهد بود.
ماده ۱۲- وظایف رئیس
۱- ارائه برنامههای راهبردی و سالانه سازمان به هیأت امناء
۲- پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان پس از تصویب هیأت امناء به سازمان اداری و استخدامی کشور برای تأیید و طی مراحل قانونی
۳- برنامهریزی امور خرد و کلان سازمان، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای همه فعالیتها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه
۴- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، اخراج و... کارکنان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۵- انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان سازمان بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب سازمان و عزل آنان
۶- امضاء قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی و اداری و همچنین مکاتبات سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
۷- تهیه بودجه تفصیلی سالیانه سازمان با رعایت مفاد آییننامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به هیأت امناء و همچنین نظارت بر نحوه هزینهکرد بودجه تخصیصی به سازمان
۸- تنظیم آییننامههای مالی و معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی سازمان و همچنین اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوطه و پیشنهاد آنها به هیأت امناء برای طی مراحل قانونی
۹- ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان به هیأت امناء
۱۰- استیفاء منافع و حفظ حقوق سازمان در مراجع قانونی (اعم از قضائی، اجرائی، اداری و...) به نمایندگی از سازمان
۱۱- پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه برای تأیید هیأت امناء و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب
۱۲- اجرای مصوبات هیأت امناء سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۱۳- حفظ و حراست از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول سازمان
۱۴- ارائه گزارشهای دورهای اجراییسازی سند به ستاد
تبصره- رئیس سازمان میتواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به هر یک از معاونان و یا مدیران سازمان تفویض نماید.
ماده ۱۳- منابع مالی
اعتبار بودجه عمومی که در ردیفی مستقل ذیل بودجه سالیانه معاونت پیشبینی میشود
درآمدهای اختصاصی سازمان
کمکهای دریافتی از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سایر هدایا و کمکهای دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات
تبصره ۱- کلیه پرداختهای دولت و سایر دستگاهها به سازمان؛ کمک تلقی میشود و مانده آن قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
تبصره ۲- کلیه منابع مادی و سرمایههای انسانی و داراییهای مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت به سازمان منتقل میشوند.
ماده ۱۴- فعالیتهای مالی، اداری و استخدامی
سازمان بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که به تأیید رئیس هیأت امناء میرسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی اداره میشود.
ماده ۱۵- تغییر یا اصلاح اساسنامه
انحلال و ادغام سازمان و هرگونه تغییر یا اصلاح در این اساسنامه؛ صرفاً با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میپذیرد.
ماده ۱۶- این اساسنامه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره، در جلسه ۹۰۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ لازم الاجراست.