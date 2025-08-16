وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: تکریم آزادگان، تنها آغاز مسیر بوده و رسالت اصلی، انتقال روحیه مقاومت و باز تولید ارزش‌های دفاع مقدس در نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در دیدار با جمعی از کارکنان آزاده وزارتخانه به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان گفت : امروز جنگ‌ها نه تنها در میدان نظامی، بلکه در فضای سایبری، رسانه‌ای و فناوری‌های نوین جریان دارد و آماده‌سازی نسل آینده برای این نبرد ترکیبی، حیاتی است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی افزود : این رخداد بار دیگر اهمیت و ضرورت فضای مقاومت را آشکار کرد. اگر ارزش‌های دفاع مقدس برای ما اصالت دارد ، که چنین است ، باید فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را بازتولید کنیم و بررسی کنیم در کجای مسیر ایستاده‌ایم و برای چه شرایطی باید آماده باشیم.

وزیر میراث‌فرهنگی گفت : امروز جنگ‌ها آشکار و محدود به جغرافیا نیستند؛ بلکه ترکیبی و پیچیده‌اند و با ابزار‌هایی همچون هوش مصنوعی، فضای سایبری و شبکه‌های مجازی جریان دارند. اگرچه ابزار‌های جنگ از تانک و خمپاره به فناوری‌های نوین تغییر کرده، اما مفهوم مقاومت و ضرورت ایستادگی همچنان پابرجاست.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود : باید موقعیت خود را بسنجیم، نیازمندی‌های مقاومت را مشخص و تکنیک‌ها و ساختار‌های دفاعی و فرهنگی کشور را تقویت کنیم.