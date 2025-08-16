به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: گاز این جایگاهها به رعایت نکردن موازین استاندارد قطع شده است و تا برطرف شدن نواقص ایمنی و دریافت تاییدیه‌های استاندارد قطع خواهد بود.

حامد محمدی افزود: از این جایگاه‌ها سه جایگاه در مشهد و ۲ مورد در تربت حیدریه فعالیت داشته‌اند.

وی به نظارت مداوم بر شهربازی‌های استان اشاره کرد و ادامه داد: اکنون هزار وسیله بازی در سطح استان گواهینامه معتبر استاندارد دارند و همچنین همه شهربازی‌های مهم و شاخص مشهد و استان برای وسایل فعال خود دارای تاییدیه‌های استاندارد هستند.

محمدی اظهار کرد: هزار و ۲۴۸ واحد صنعتی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند که این واحد‌ها در مجموع برای چهار هزار و ۶۶۵ کالا یا خدمات نشان استاندارد دریافت کرده‌اند.