پخش زنده
امروز: -
گاز پنج جایگاه سی. ان. جی غیراستاندارد در خراسان رضوی قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: گاز این جایگاهها به رعایت نکردن موازین استاندارد قطع شده است و تا برطرف شدن نواقص ایمنی و دریافت تاییدیههای استاندارد قطع خواهد بود.
حامد محمدی افزود: از این جایگاهها سه جایگاه در مشهد و ۲ مورد در تربت حیدریه فعالیت داشتهاند.
وی به نظارت مداوم بر شهربازیهای استان اشاره کرد و ادامه داد: اکنون هزار وسیله بازی در سطح استان گواهینامه معتبر استاندارد دارند و همچنین همه شهربازیهای مهم و شاخص مشهد و استان برای وسایل فعال خود دارای تاییدیههای استاندارد هستند.
محمدی اظهار کرد: هزار و ۲۴۸ واحد صنعتی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند که این واحدها در مجموع برای چهار هزار و ۶۶۵ کالا یا خدمات نشان استاندارد دریافت کردهاند.